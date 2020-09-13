新興市場風暴！穆迪降土耳其信貸評級　展望維持負面

新冠肺炎令全球經濟陷入停頓，不少在疫前已甚為脆弱的經濟體現況堪憂。國際信貸評級機構穆迪周日下調土耳其信貸評級，從「B1」降到「B2」，展望維持「負面」。由於土耳其在2018年曾因貨幣里拉暴瀉而觸發新興市場風暴，拖累環球股市下挫，惹起市場關注其財務問題。

穆迪透過聲明指出，下調土耳其信貸評級，是因該國可能出現收支平衡危機、制度問題和財政緩衝耗損問題。土耳其的外匯儲備多年來都呈現減少趨勢，由於央行從今年初以來，企圖保衞里拉失敗，外匯儲備如今更減少到數十年以來新低。

聲明也將土耳其降級歸因於與美國和歐盟之間的地緣政治風險提升。同為北大西洋公約組織(NATO)成員國的土耳其和希臘，為了海上資源，雙雙派出戰艦和空軍在地中海東部對峙，局勢劍拔弩張。

土耳其里拉兌每美元近日屢創歷史新低，上周四(10日)曾見7.5145，上周五(11日)依然在低位徘徊，收報7.4761。

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