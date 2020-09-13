SEA TO SKY兩天暫沽4伙 最高呎價1.91萬
2020年09月13日 16:52
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SEA TO SKY示範單位
個別樓盤周六、日續錄交投。市場人士透露，長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，兩日暫已錄得4宗成交，包括3伙三房及1伙四房戶，成交呎價介乎約1.56萬至1,91萬港元。
長實地產投資董事郭子威透露，隨着疫情放緩等帶動，該盤於周六、日共錄逾500人次睇樓，按周急升約1倍，因應市場需求，周內將會公布新一輪銷售安排。
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