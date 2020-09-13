【全球攬炒】英金融機構開始限貸 應對失業率飆升
2020年09月13日 17:05
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外國傳媒報道，英國抵押貸款機構開始為即將來臨的失業率飆升做好準備。
隨着官方放鬆對疫情的支持，滙豐控股(00005)、巴克萊和Natwest集團已收緊了對高風險借款人住房貸款的限制。而英國「無協議脫歐」的最新前景，還可能加深幾個世紀以來最嚴重的衰退。
英國金融行為監管局董事會前成員Mick McAteer說：「生活可能會變得非常艱難，我不確定人們是否完全理解，我們只是即將結束疫情危機的緊急階段。」
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