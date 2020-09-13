【全球攬炒】英金融機構開始限貸　應對失業率飆升

外國傳媒報道，英國抵押貸款機構開始為即將來臨的失業率飆升做好準備。

英國金融行為監管局董事會前成員Mick McAteer說：「生活可能會變得非常艱難，我不確定人們是否完全理解，我們只是即將結束疫情危機的緊急階段。」

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020