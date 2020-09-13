【全球救市】澳洲維省再擲169億元救企業

外國傳媒報道，澳洲維多利亞省周日(13日)宣布，將投入30億澳元(約169億港元)紓緩該省在疫情中受重創的企業，救市規模為史上最大，措施包括現金補貼及減稅等。該省亦宣布，將緊急狀態再延長4周。

若加上之前已推出的企業紓困方案，維省在疫情期間提供的救企業金額超過60億澳元(約338億港元)。

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