【全球救市】澳洲維省再擲169億元救企業
2020年09月13日 17:12
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，澳洲維多利亞省周日(13日)宣布，將投入30億澳元(約169億港元)紓緩該省在疫情中受重創的企業，救市規模為史上最大，措施包括現金補貼及減稅等。該省亦宣布，將緊急狀態再延長4周。
若加上之前已推出的企業紓困方案，維省在疫情期間提供的救企業金額超過60億澳元(約338億港元)。
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