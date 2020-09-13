中美科技戰：台積電市佔率53.9%拋離三星　穩坐晶片代工龍頭

外國傳媒報道，全球最大晶片代工商台積電已擴大與南韓三星電子的差距，而三星的「半導體願景2030計劃」能否順利實現仍待觀察。

根據市場研究公司TrendForce預測，以收入計算，今年第3季全球晶圓代工市場的市佔率，台積電和三星分別為53.9%和17.4%，反映兩者差距將較第2季(51.5%和18.8%)擴大。就此，有專家認為，美國對華為的制裁不會對台積電產生嚴重衝擊，三星超越台積電亦沒有那麼樂觀。

台積電早前表示，5月起已停止接收華為的新訂單，9月15日起停止對華為出貨。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020