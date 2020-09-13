翼辰實業料半年經調整盈利最多增3500萬人幣
2020年09月13日 18:09
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翼辰實業(01596)公布，於9月12日，公司接獲核數師的書面通知，其表示發現集團已於中期業績公告日期後收取還款作為若干應收款項的部分結算，而於中期業績公告呈列的中期簡明合併財務資料，已就有關應收款項作出全額減值計提，就此建議集團重新評估報告期內的應收款項減值計提金額。
根據核數師對計提的初步計算，預期集團於報告期的合併淨利潤及綜合收益總額經調整後，將增加約2,800萬至3,500萬元人民幣。
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