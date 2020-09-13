招商局置地擬出售番禺物業 涉5.27億人幣

物業位於中國廣東省廣州市番禺區東環街東藝路139號，並由6棟大廈(分別為7、8、9、10、11及12棟，總建築面積為30,836.87平方米)，以及該6棟大廈各自的地庫(總建築面積為3,469.24平方米)組成。

集團表示，出售能讓集團得以將有關現金流用於其他物業投資，並增加營運資金。

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