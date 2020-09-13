南岸全年蝕逾10億元　核數師保留意見

核數師表示，未能就酒店營運產生現金單位減值評估之預計現金流採納的假設，取得充足及適當的審計證據。財務狀況顯示存在重大不確定性，可能對集團之持續經營能力產生重大疑問。

南岸早於6月底時已公布截至今年3月底止之未經審核年度業績，全年錄得股東應佔虧損10.21億元，每股基本虧損100.9仙，不派末期息。換言之，公司已連續7年虧損，累蝕超過87.65億元。

公司並指出，由於最近爆發的新冠肺炎疫情及經濟環境極具挑戰，集團決定跟隨澳門許多其他酒店營運商的做法，在可預見的未來關閉酒店。

該公司在澳門路環營運一項名為十三酒店的項目，酒店分部去年度錄得虧損達9.93億元；該分部總負債達52.66億元，包括已就撥付酒店發展資金所需而發行可換股債券的負債部分，以及撥付酒店發展資金所需的銀行及其他借款。

公司其他分部的業績於期內亦差強人意，其中物業投資分部更由盈轉虧，由2019年度的賺214.7萬元，轉為上年度虧損179.6萬元。物業發展管理分部於上年度亦虧損75.2萬元。承建管理分部的盈利則顯著倒退48.4%至9,775.5萬元。

另外，公司上年度淨虧損逾10億元，截至本年3月底止之流動負債淨額及淨負債分別約為44.01億元及15.96億元。該等數字顯示，公司持續經營之能力存在重大不確定因素。惟暫時未能確定核數師對上年度業績就此方面將予出具之審核意見。

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