財庫局：「轉數快」日均交易量大增近1.4倍　續擴支付範疇

財經事務及庫務局局長許正宇在社交媒體專頁發文，題為「疫情有令你改變支付模式嗎？」

他指出，金融基建「轉數快」頓時成了「抗疫」好幫手，更多商戶接受以「轉數快」作為支付方式，例如繳交保險費用。在政府方面，亦可透過「轉數快」繳交由稅務局、差餉物業估價署及水務署發出的帳單。

他說，只需要掃描帳單上的二維碼(QR code)，毋須手動輸入，系統便會自動顯示帳單號碼及需繳付的銀碼，只花了數十秒的時間便完成整個繳費程序，非常便利。

文章提到，「轉數快」自2018年推出以來得到廣泛應用，在疫情之下的使用量更大幅上升，今年首8個月共新增約170萬個帳戶綁定識別碼登記，而2020年7月平均每天處理超過40萬宗實時交易，每天平均交易量較去年底大幅增加近1.4倍。

他表示，「轉數快」雖初見成效，但不會因此停步，下一階段會研究及落實於不同政府部門的繳費櫃枱及自動服務機增加「轉數快」支付方式，繼而逐步擴展至政府網上支付，為市民大眾提供更便利的政府支付服務。

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「疫市下想轉危為機？」

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