天晉IIIA撻訂貨　約半個月賣貴5萬元重售

中原伍錦基表示，將軍澳天晉IIIA第3B座中層D室，實用面積355方呎，一房間隔，享園景，8月底原本以750萬港元售出，買家其後撻訂，業主於9月重新放盤，叫價768萬元，再以755萬元重售，較原先造價高5萬元，呎價21,268元。

他續指，原業主於2014年10月以555.2萬元買入，持貨6年，帳面獲利199.8萬元，單位升值36%。屋苑本月錄得2宗成交，對上一宗同類型成交為3A座低層B室，實用352方呎，同樣以755萬元沽出。

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