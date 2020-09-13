酷派集團購氫燃料電池業務75%股權

公司將於完成時以現金2,500萬元，及根據買賣協議配售6億股代價股份支付，每股代價股份的發行價為0.13元。

精威企業透過其附屬公司，即項目公司，主要從事氫燃料電池及其各零部件和相關檢測系統的諮詢、研發和銷售；氫燃料電池動力系統諮詢、研發和銷售；製氫、儲氫、加氫及氫能相關動力和儲能系統的諮詢、研發和銷售；氫燃料電池和新能源汽車及零部件的諮詢及投資；新能源行業的信息諮詢；貨品及技術的進出口；氫燃料電池及其各零部件和相關檢測系統的生產；氫燃料電池動力系統生產；製氫、儲氫、加氫及氫能相關動力和儲能系統的生產。

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