深灣9號花園洋房單位逾1.37億沽 呎價5萬元
2020年09月13日 18:52
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豪宅買家積極入市。據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)等合作的香港仔深灣9號，剛以招標形式售出花園洋房單位12號，實用面積2,747方呎，花園面積717方呎，連車位成交價逾1.37億港元，呎價50,164元。
該單位之前曾以價單形式推出，價單售價由最初逾1.78億元，一度調升至逾2.1億元，價單呎價最高見76,596元。
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