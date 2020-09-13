【悲情樓市】銀行取態趨審慎　七成半屋苑估價跌

新冠肺炎爆發第三波疫情後，持續影響樓市表現，銀行估價取態再趨審慎。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，有15個最新估價出現下挫，佔比例高達七成半。跌幅最大的5個屋苑均位處九龍區，其中以紅磡黃埔花園單位按月跌約2%最多。

根據滙豐銀行網上資料，九龍區屋苑估價跌勢較快，而兩個下調幅度較大的都是指標藍籌盤，其中黃埔花園2期16座低層單位，實用面積466方呎，本月初估價報746萬元，較上月的761萬元，下跌約15萬元。

中原周德龍指出，黃埔花園本月暫錄至少8宗成交，現時實用面積389方呎入場單位，叫價最低約690萬元起，入場價相比8月低位約660萬元回升。但個別業主有意趁疫情緩和，把握機會出貨，故願意以較平價錢出貨，一般較市價低約3至5%。

另一個估價下調速度較快的茶果嶺麗港城，該屋苑18座高層單位，實用面積517方呎，估價由約810萬元，按月下跌約13萬元或約1.6%，報797萬元。中原洪金興稱，屋苑本月市況有所改善，累錄約6宗買賣，除月初兩宗成交低於市價約5%，其後成交陸續追上市價。而近期仍有個別業主態度軟化，放盤一般減價3%至5%便獲承接。

至於奧運站維港灣、長沙灣宇晴軒及荔枝角美孚新邨，最新估價亦較對上一個月錄得1.3%至1.5%跌幅。

新界區則以荃灣綠楊新邨及天水圍嘉湖山莊跌幅最大，均按月下跌約1.1%，其中嘉湖山莊樂湖居6座高層單位，本月初估價約555萬元，對比上月的561萬元，相差約6萬元。

中原文家輝表示，該屋苑九月錄至少13宗二手買賣，雖然個別成交呎價低於一萬元，但成交價仍與上月相若，其中景湖居8座低層F室，現時開價500萬元，為該屋苑入場放盤。以單位實用面積442方呎計，呎價11,312元。

至於港島屋苑估價相對平穩，鰂魚涌太古城、康怡花園及南豐新邨3個主要屋苑，最新估價均按月維持不變。而錄得跌幅的鴨脷洲海怡半島，一個2座高層單位，估價由913萬元，調低至908萬元，跌幅只約0.5%。

資深投資者伍冠流認為，樓價走勢仍會下調居多，因為社會環境再度動盪不安，人心虛怯，買家不會貿然大膽入市。他預期樓價跌勢會持續四個月至半年時間，料期間有約2至3%下跌空間。面對此種形勢，政府即使不完全撤銷樓市辣招，也應該寬減部分稅項。

【劏舖商場蝕讓成交逾87%】

除住宅外，肺炎疫情反覆，零售業受重創，劏舖商場業主紛紛棄守急出貨。今年截至本月，香港兩個市區納米舖商場，包括尖沙咀首都廣場及北角城市金庫，合共錄得至少16宗登記買賣，較去年同期大增45%，同時超過87%的成交都要蝕讓。其中首都廣場最重災，今年全數成交皆損手，大部分蝕幅都超過80%。

上述兩個劏舖商場交投量上升，但價格持續下跌，當中不少損手個案，都是在2013年一手購入至今才出售。坐落在核心旅遊區的首都廣場，今年暫至少錄得9宗買賣登記，成交價介乎28萬至119萬元。

其中3樓T192號舖，面積約64方呎，於今年7月以28萬元登記成交，呎價僅近4,400元。原業主在2013年以288萬元購入，約7年間單位貶值約90.3%或約260萬元。而該商場今年虧損金額最高的單位，為1樓F154及153號舖，同於上月以119萬元售出。兩單位於2013及2014年同以717.6萬元購入，是次轉手帳面損失約598.6萬元，貶值幅度逾83%。

至於位處港島區的城市金庫，期間也錄得約7宗成交，做價由32萬至55萬元，當中佔5宗屬虧損個案，個別蝕幅逾八成。項目一個B273號舖，建築面積約68方呎，3月時以32萬元易手。原業主於2013年以170.6萬元購入，帳面虧損約138.6萬元。

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