本周焦點：美、英、日央行齊議息

本周多家央行議息，當中，上月公布新政策框架的聯儲局將於香港時間周四(17日)凌晨公布議息結果，關注議息聲明的調整，以及會否就前瞻指引的日後計劃提供線索，料有助紓緩市場情緒。

外電調查顯示，只有39%受調經濟師預期聯儲局會於本周會議修訂前瞻指引，近1/3預期當局會待至明年或之後才進行相關修訂。當局本周亦會公布最新經濟和利率預測，經濟師相信，利率預測會維持貼近零直至2023年底。

FHN Financial經濟師Christopher Low指出，聯儲局很可能等到市場關始反映加息預期時，才會以修訂前瞻指引作應對。到當局落實修訂前瞻指引，65%經濟師估計當局會將利率與通脹掛鈎，或者與其他指標一同掛鈎。

同時，聯儲局實施孳息曲線控制的預期持續降溫，只有35%經濟師預料當局最終會推行，相關比率分別低於7月份的43%和6月份的54%。

Prudential Financial投資策略員Quincy Krosby表示，市場對聯儲局無法對未來貨幣政策提供更清晰指示感到憂慮，股票投資者希望當局繼續放鴿，特別是當前財政刺激方案遇阻。聯儲局前副主席費希爾則表示，低息環境容許聯儲局採取更多措施提振經濟。

大型科技股反彈乏力，納指上周五跌66點，收報10,853點，周挫4.06%，連跌兩周，並是3月份以來最大單周跌幅；蘋果公司(Apple Inc.)股價全周累跌7.41%。道指和標指上周五分別升131點和1點，全周計仍跌1.66%和2.51%，齊是6月以來最大單周跌幅。

至於其他央行，市場預期本周四議息的英倫銀行會維持幣策不變，惟面對經濟和就業市場疲弱，與歐盟的貿易談判僵局，經濟師預期英倫銀行可能會於11月會議加碼買債500億英鎊。同日議息的日本央行亦料按兵不動。

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