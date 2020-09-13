【雷曼12周年】中美踏入「關鍵周」　港股會否重演08年海嘯？

美國投資銀行雷曼兄弟在2008年9月15日申請破產保護，掀起一場腥風血雨的金融海嘯，拖累資產價格大跌，迫使各國央行大舉「放水」救市。事隔十二年，新冠肺炎肆虐，鎖國等防疫措施重創環球經濟，美股近日亦再度暴跌，市場憂慮魔咒重現！

回顧歷史，金融海嘯由美國次按泡沫爆破觸發，金融體系面臨崩潰，美國聯儲局推出量化寬鬆(QE)措施救市，令央行的資產規模長期持續膨脹，扭曲資產價格，金融市場風險大增。時已至今，受環球疫情和美國總統特朗普「侵」襲中國影響，聯儲局更開啟無限QE時代，引發全球央行泵水成為常態，資產市場泡沫爆破一觸即發，加上美國科技股近日大跌，或是股災的預演！

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，疫症肆虐，全球經濟受衝擊，各國央行「落藥」救市。臨近傳統股災月的10月份，投資者對9月下旬市況或有戒心，當10月底起，陸續公布第3季經濟數據和企業營運數據，大市將會「見真章」，早前市場對經濟復甦的憧憬可會兌現？10月便知曉。

事實上，雷曼「爆煲」導致環球股市在2008年9月和10月急瀉，但不少股份真正見底是翌年3月，有不少至今亦未能重返歷史高位。以當時需要被美國政府注資救援的美國國際集團(美股：AIG)和花旗集團(美股：C)為例，兩者股價曾跌至個位數字，較高位大挫98至99%，以合股前的花旗計，當年更曾慘見1.02美元收市。即使兩股現時股價已由低位累升逾四倍，但仍與高位差一大截。

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，目前市場最大風險是美國總統大選後會否出現「黑天鵝」，所以近期資金已由高增長的科技股，轉向價值型股份。他舉例，當總統競選人的投票結果非常接近，會引起其中一方不承認結果，便是其中一隻「黑天鵝」。另外，若拜登成功當選美國總統並落實增加資產增值稅和企業稅，亦將引致股市回調。他認為，投資者現時可以趁低吸納港股，尤其是大型中資科技股。

蜂投財富資產管理董事總經理史理生揚言，市場終歸會出現股災式下跌，道指會大冧五成，港股亦會暴瀉三成，但估計不會在9月內發生，但有機會在特朗普成功連任美國總統後出現。他提出，引爆股災的原因包括特朗普挑起台獨，引發中台甚至中美戰役；美國債台高築，市場突然對美元資產失去信心，令美金狂瀉；疫苗推出市場後發現效果不佳，疫情成為長期無法制勝的頑疾；以至中美角力全面升級。以上種種因素均會觸發市場拋售，引發程式沽盤，使股市如3月份般狂瀉。

然而，史氏補充，在美大選前，港美大市仍可暫時「頂住」，港股在24,000點有強大支持，美納指則仍有「餘震」，料會再跌5%才可止瀉，道指走勢就要視乎美科技股跌勢能否喘定。

【9月15日多項大事殺到埋身】

事實上，今年9月15日並不尋常，多項大事殺到埋身，勢成完美風暴，威力恐勁過雷曼兄弟！美國針對中國科企華為的新禁令將於周二(15日)正式生效，屆時台積電等半導體廠商將停止向華為供應5G晶片，同時中國影音應用程式抖音海外版TikTok出售在美業務的限期亦倒數式逼近。分析指，中美兩國「科技脫鈎」即將揭幕，惟受風暴襲擊的中資企業自主研發恐遇不少難題，或加速正面臨的債務危機。

除華為新禁令生效之外，美國商務部就是否用於監視系統的臉部辨識，採用新的出口許可要求，進行公開徵詢意見，截止日期正是周二。值得留意的是，美國總統特朗普下令TikTok出售美國業務的限期至今有3個版本，其中之一亦是他多次公開強調的本月15日，反映兩國似乎處於「拆夥」臨界點，更甚是美國官員提起的「潔淨網絡」(Clean Network)方案並非空談。

事實上，目前英國、澳洲等地已明確跟進美國，禁止華為參與5G網絡。印度、日本、澳洲亦討論強化供應鏈合作的計劃，反映美國牽頭經濟體正降低對內地製造以至科技的依賴。

【美、英、日「超級星期四」】

捱過了9月15日(周二)後，接下來是「超級星期四」。本周多家央行議息，當中，上月公布新政策框架的聯儲局將於香港時間周四(17日)凌晨公布議息結果，關注議息聲明的調整，以及會否就前瞻指引的日後計劃提供線索，料有助紓緩市場情緒。

外電調查顯示，只有39%受調經濟師預期聯儲局會於本周會議修訂前瞻指引，近1/3預期當局會待至明年或之後才進行相關修訂。當局本周亦會公布最新經濟和利率預測，經濟師相信，利率預測會維持貼近零直至2023年底。

FHN Financial經濟師Christopher Low指出，聯儲局很可能等到市場開始反映加息預期時，才會以修訂前瞻指引作應對。到當局落實修訂前瞻指引，65%經濟師估計當局會將利率與通脹掛鈎，或者與其他指標一同掛鈎。

同時，聯儲局實施孳息曲線控制的預期持續降溫，只有35%經濟師預料當局最終會推行，相關比率分別低於7月份的43%和6月份的54%。

Prudential Financial投資策略員Quincy Krosby表示，市場對聯儲局無法對未來貨幣政策提供更清晰指示感到憂慮，股票投資者希望當局繼續放鴿，特別是當前財政刺激方案遇阻。聯儲局前副主席費希爾則表示，低息環境容許聯儲局採取更多措施提振經濟。

大型科技股反彈乏力，納指上周五跌66點，收報10,853點，周挫4.06%，連跌兩周，並是3月份以來最大單周跌幅；蘋果公司(Apple Inc.)股價全周累跌7.41%。道指和標指上周五分別升131點和1點，全周計仍跌1.66%和2.51%，齊是6月以來最大單周跌幅。

至於其他央行，市場預期本周四議息的英倫銀行會維持幣策不變，惟面對經濟和就業市場疲弱，與歐盟的貿易談判陷僵局，經濟師預期英倫銀行可能會於11月會議加碼買債500億英鎊。同日議息的日本央行亦料按兵不動。

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