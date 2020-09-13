周一成立60年！油組恐難大肆慶祝　因星期四...

周一(9月14日)是石油輸出國組織(OPEC)成立60年，但油組與盟友(OEPC+)本周四(17日)召開視像會議時勢難大肆慶祝，因油價自年初急瀉繼而反彈後，復甦動力正在減退，疫情反覆導致需求未能持續回升，產油國將評估減產協議於8月開始放寬後，對於減少市場供應是否仍然有效。

花旗商品研究主管Ed Morse預期，OEPC+將發表強硬聲明，表明若市場繼續轉弱，將再次減產。

沙特阿拉伯和俄羅斯曾預期全球經濟將回升，加上供應減少下，將大幅消耗市場上因經濟封鎖而積存的原油庫存，惟市場收緊幅度未如預期般快。不僅如此，美國駕車旺季結束、繁忙時間交通依然稀疏，以及原油庫存仍然高企。

作為全第三大原油消耗國印度，上月由運輪需求推動的原油銷售仍較一年前低20%。在中國，煉油商即使在疫情高峰時仍維持對原油的需求，但這個買入步伐已見放慢。交易公司亦再次以長期合約租用油輪，為儲存過剩的原油做準備。

不過，RBC資本市場商品策略主管克羅夫特認為，油價轉弱的程度未足以導致OPEC+重新全面實施第二季的減產協議。OPEC+上月將每日減產幅度由每日970萬桶放寬至770萬桶，掉頭收緊的門檻相當高。

紐約期油上周五收報每桶37.33美元，周挫6.14%；布蘭特期油收報39.83美元，周挫6.63%，雙雙連跌兩周，是四月以來首見。此外，現貨金上周五收報每安士1,940.55美元，周升0.34%。美匯指數連升兩周，英鎊上周則重挫3.64%，報1.2796美元，創3月以來最大單周跌幅。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020