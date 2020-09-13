未補價公屋連錄減價！寶林賣273.8萬　良景145萬有交易

各區未補地價公屋連錄成交，美聯黃少明稱，將軍澳寶林邨寶仁樓中層30室，實用面積381方呎，未補價第二市場叫價300萬港元放盤，獲區內分支家庭洽購，減至273.8萬元承接，呎價7,186元。

祥益黃文樂稱，屯門良景邨良智樓中層1室，實用面積355方呎，區內客見疫情減弱，防疫措施放寬，隨即睇樓置業。原業主放盤開價150萬元，放盤兩日，即獲上述買家以145萬元購入，呎價4,085元。原業主於2002年僅以9.66萬元買入，期內升值約14倍 。

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