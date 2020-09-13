伍冠流荃灣中心統一業權單位租出　回報達4.1厘

資深投資者伍冠流2018年以約100萬港元購入荃灣中心昆明樓高層一個半契單位，並於今年5月以250萬元，購入另外半份業權，統一整個單位業權。

他表示，單位上月才成交，裝修後即於市場叫價1.25萬元放租，獲單身租客即睇即租，減租500元，以每月1.2萬元租出，實用面積329方呎計，呎租約36.5元。若以伍氏統一業權總價計算，回報約4.1厘。

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