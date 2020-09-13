新盤UPDATES：兩大項目收票理想 發展商積極加推
2020年09月13日 19:56
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市場上兩大新盤料最快周內同步開售，收票反應持續理想，發展商為回應市場需求，積極加推單位應市。而整體一手樓市氣氛熱鬧，市場上其他銷售中項目亦續錄承接。
●Wetland第3期加推45伙 平均呎價逾1.36萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期剛加推價單第2號，推出共45伙，折實平均呎價13,613港元，當中包括9伙特色單位。
該批單位中，最高售價及呎價為第9座5樓A1單位，折實售價為1,107.83萬元，呎價15,538元。而最低售價為第7座1樓B3單位，折實售價519.88萬元。最低呎價則為第1座1樓A2單位，折實呎實12,709元。
●SEA TO SKY兩天暫沽4伙 最高呎價約1.91萬元
個別樓盤周六、日續錄交投。市場人士透露，長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，兩日暫已錄得4宗成交，包括3伙三房及1伙四房戶，成交呎價介乎約1.56萬至1,91萬元。
長實地產投資董事郭子威透露，隨着疫情放緩等帶動，該盤於周六、日共錄逾500人次睇樓，按周急升約1倍，因應市場需求，周內將會公布新一輪銷售安排。
●帝御‧金灣兩房戶售660.7萬元
屯門新盤上車單位續被消化。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，剛售出5座10樓單位09兩房戶，實用面積406方呎，成交價660.7萬元，呎價16,273元。
●深灣9號花園洋房單位逾1.37億沽
嘉華國際(00173)等合作的香港仔深灣9號，剛以招標形式售出花園洋房單位12號，實用面積2,747方呎，花園面積717方呎，連車位成交價逾1.37億元，呎價50,164元。項目全數411伙已沽清。
該單位之前曾以價單形式推出，價單售價由最初逾1.78億元，一度調升至逾2.1億元，價單呎價最高見76,596元。
●明翹匯高層兩房戶獲753.3萬元承接
佳明集團控股(01271)位於青衣的明翹匯，周末錄得1伙高層兩房戶交投，單位為1A座26樓A室，實用面積435方呎，成交價753.3萬元，呎價17,317元。
●恆大‧珺瓏灣代繳印花稅優惠擴至建築期付款方法
屯門恆大‧珺瓏灣第1及2期，開售以來銷情理想，至今共售出約1,007伙。發展商剛更新價單，將代繳從價印花稅優惠，擴至選用建築期付款方法的買家亦可享有，有關優惠上限為樓價3%。
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