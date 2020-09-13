十大屋苑周末兩日錄14宗買賣　按周減逾三成

中原地產十大屋苑本周末錄得14宗成交，雖較上周21宗回落7宗或33%，但仍是連續6個周末企穩雙位數。當中以太古城、黃埔花園及嘉湖山莊最多成交，各錄3宗，但同期有4個屋苑交投捧蛋。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期香港確診數字一直處於低增長，政府放寬部分防疫措施，大市氣氛回升，刺激買家加快入市。本周末十大屋苑交投回落，主要由於近日全新盤群起搶推，當中天水圍及西營盤新盤已率先開價及接受認購，分薄二手市場部分客源。另一方面，藍籌屋苑筍盤買少見少，議價空間收窄，不少買家轉至二、三綫屋苑繼續尋寶。

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