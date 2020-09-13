樓價UPDATES：租客肯預繳一年　屯門利寶月租7500元

租客預繳一年租金，業主減租500港元，以每月約7,500元出租屯門利寶大廈低層單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌居屋王康山花園6座低層F室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲港島東區用家承接，斥資900萬元入市，實用呎價約15,203元，購入作自用。

●北角寶馬山花園10座中層B室，實用面積845方呎，套三房間隔，叫價1,850萬元，終減價120萬元，以1,730萬元交吉易手，實用呎價20,473元，新買家睇樓近兩年，見單位優質即決定承接。

●南區淺水灣南灣花園C座低層1室，實用面積約850方呎，套兩房間隔，日前以42,000元獲承租，實用呎租約49元，現時屋苑約有3個放租單位，入場月租由43,000元起。

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九龍區

●長沙灣昇悅居2座低層F室，兩房間隔，實用面積約523方呎，以約20,000元放租兩天，即接獲外區客接洽，雙方議價後減價約2,000元或約10%，以約18,000元租出，實用呎租約34.4元。

●西南九龍匯璽本月錄得約21宗租務成交，其中匯璽III 7座中層H室，一房間隔，實用面積約350方呎，以17,500元放盤約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價700元，以約16,800元租出，實用呎租約48元，業主於2019年10月以約743萬元購入上述單位。

●牛池灣曉暉花園3座中層H室，實用面積712方呎，三房間隔，開價1,050萬元，勁減137萬元或13%，以913萬元沽出，實用呎價12,823元。

●將軍澳峻瀅7座高層F室，實用面積約738方呎，套三房連儲物室間隔，望內園景，由今年6月初起以叫價950萬元放售，至近日以920萬元沽出，減價30萬元或約3.2%，實用呎價約12,466元，屋苑現時有約64個放盤，叫價由920萬元起。

●將軍澳海天晉3座低層特色戶，實用面積約1,001方呎，套四房連工人套房間隔，附約604方呎花園及約316方呎平台，望海景，以56,000萬元租出，實用呎租約55.9元，業主於2016年6月以約4,241.9萬元購入，現租享租金回報率約1.6厘。

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新界區

●屯門利寶大廈低層G室，實用面積約258方呎，原則兩房間隔，現改為一房，景觀開揚，單位近日以7,500元租出，較原叫租8,000元低500元或約6.3%，實用呎租約29元，業主於2020年5月以約310萬元購入，現租出可享租金回報率約2.9厘，新租客為附近學校老師，家住九龍，由於往返交通遙遠於是在附近物色租盤作休息之用，業主因租客能一次過繳付一年租金所以減價交。

●大埔新達廣場4座低層D室，實用面積465方呎，兩房間隔，單位放盤1個月，原開價740萬元，減價60萬元，減幅8.1%，獲用家以680萬元承接，實用呎價14,624元。

●元朗朗屏8號3座中層G室，實用面積719方呎，套三房連儲房戶間隔，叫價960萬元，議價後以955萬元成交，實用呎價約13,282元，新買家為換樓客，原業主則於2017年3月以929.9萬元買入，持貨3年半帳面獲利25.1萬元。

●青衣海欣花園5座高層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，享海景，物業由叫價800萬元，減價100萬元或約13%，以700萬元獲買家承接，實用呎價約15,119元，屋苑本月暫錄上述1宗二手買賣，現時有約18個放盤，入場價由650萬元起。

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