恒大汽車出售兩附屬　涉4754萬人幣

廣州恒澤主要在中國從事健康醫養服務、健康管理與諮詢服務、養老產業、社區居家養老服務業務、醫院管理、美容服務及護理服務等。

嘉麗澤旅遊為恒大汽車持有80%股權的間接附屬公司，主要在中國內地從事旅遊項目開發及酒店經營等業務。

出售事項完成後，集團能夠集中其資源，致力開發其整車制做業務，全力推進恒馳產品的研發，不斷完善產品結構，全面覆蓋新能源汽車市場。同時，出售事項亦將使公司控股股東中國恒大整合其於集團裏的物業管理板塊的控制及管理。

集團預期，出售事項不會產生重大損益，淨額擬作為一般營運資金使用。

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