東方日報B1：全球醞釀超級金融海嘯

美國投資銀行雷曼兄弟在2008年9月15日申請破產保護，掀起一場腥風血雨的金融海嘯，拖累資產價格大跌，迫使各國央行大舉「放水」救市。事隔十二年，新冠肺炎肆虐，鎖國等防疫措施重創環球經濟，美股近日亦再度暴跌，市場憂慮魔咒重現！

回顧歷史，金融海嘯由美國次按泡沫爆破觸發，金融體系面臨崩潰，美國聯儲局推出量化寬鬆(QE)措施救市，令央行的資產規模長期持續膨脹，扭曲資產價格，金融市場風險大增。時至今日，受環球疫情和美國總統特朗普「侵」襲中國影響，聯儲局更開啟無限QE時代，引發全球央行泵水成為常態，資產市場泡沫爆破一觸即發，加上美國科技股近日大跌，或是股災的預演！

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出，疫症肆虐，全球經濟受到衝擊，各國央行「落藥」救市。臨近傳統股災月的10月份，投資者對9月下旬的市況或有戒心，當10月底起，陸續公布第三季經濟數據和企業營運數據，大市將會「見真章」，而早前市場對經濟復甦的憧憬可會兌現？10月便知曉。

AIG及花旗當年狂瀉98%事實上，雷曼「爆煲」導致環球股市在2008年9月和10月急瀉，但不少股份真正見底是翌年3月，有不少至今亦未能重返歷史高位。以當時需要被美國政府注資救援的美國國際集團(美股：AIG)和花旗集團(美股：C)為例，兩者股價曾跌至個位數字，較高位大挫98至99%，以合股前的花旗計，當年更曾慘見1.02美元收市。即使兩股現時股價已由低位累升逾4倍，但仍與高位差一大截。

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，目前市場最大風險是美國總統大選後會否出現「黑天鵝」，所以近期資金已由高增長的科技股，轉向價值型股份。他舉例，當總統競選人的投票結果非常接近，會引起其中一方不承認結果，便是其中一隻「黑天鵝」。另外，若拜登成功當選美國總統並落實增加資產增值稅和企業稅，亦將引致股市回調。他認為，投資者現時可以趁低吸納港股，尤其是大型中資科技股。

蜂投財富資產管理董事總經理史理生揚言，市場終歸會出現股災式下跌，道指會大冧五成，港股亦會暴瀉三成，但估計不會在九月內發生，但有機會在特朗普成功連任美國總統後出現。他提出，引爆股災的原因包括特朗普挑起台獨，引發中台甚至中美戰役；美國債台高築，市場突然對美元資產失去信心，令美金狂瀉；疫苗推出市場後發現效果不佳，疫情成為長期無法制勝的頑疾；以至中美角力全面升級。以上種種因素均會觸發市場拋售，引發程式沽盤，使股市如3月份般狂瀉。

然而，史氏補充，在美大選之前，港美大市仍可暫時「頂住」，港股在24,000點有強大支持，美納指則仍有「餘震」，料會再跌5%才可止瀉，道指走勢就要視乎美科技股跌勢能否喘定。

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