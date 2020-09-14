【深度解構】氣候異常　亞洲經濟料年失36萬億

近年極端天氣變得常見，乾旱、洪水、強烈颱風等天然災害頻繁發生，更影響全球經濟發展。有報告指，東南亞與南亞地區可能較其他地區面臨更明顯的氣候變遷衝擊，成為經濟上的重大挑戰和阻礙，最嚴重會使亞洲國家經濟每年平均損失逾36萬億元。

諮詢公司麥肯錫(McKinsey)商業和經濟研究部門發表的報告解釋，人均國內生產總值(GDP)較低的國家和地區普遍面臨更大的損失風險，因較為貧困的國家更依賴戶外工作和天然資源，其財務適應能力也最差，未必有足夠資源迅速應對極端氣候變化。

研究指，到2041年至2060年間，亞洲國家每年會因極端天氣使戶外工作時間減少，流失2.8萬億至4.7萬億美元(約21.84萬億至36.66萬億港元)的經濟增長。其中，柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南等亞洲新興國家，因溫度和濕度的上升，每年GDP將平均損失8至13%。而越南胡志明市的基礎設施將因洪災受損，每年損失金額將增加到最高10億美元，而印尼發生極端降雨的機率會比現時高出三至四倍。惟氣候變化也會為一些國家帶來好處，如氣溫上升可改善加拿大的農作物收成。

亞洲面臨的氣候災難會造成嚴峻的社會、經濟衝擊，全球需應對這挑戰。報告指，東南亞及其他亞洲發展中地區的優勢是基礎設施和市區仍在建設，有機會興建能抵禦極端氣候的基建。

有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)早於今年初就出了一本書，警告氣候變化有可能引起「綠天鵝(Green Swan)」事件，繼而觸發系統性金融危機，除非各國政府能採取應對措施防範這些風險。

該機構藉用市場熟悉的「黑天鵝」概念，提出了「綠天鵝」的說法，來描述超出常規預期範圍，且具有廣泛或極端影響的不良事件。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，氣候變化對以農業為主要收入的地區有較大影響，對發達國家影響甚微。他以美國為例，即使當地同樣會受熱浪侵襲，但人命和經濟損失不大。

徐氏又稱，由於香港經濟增長並不依靠農業收入，即使面對颱風或暴雨天氣，市民仍可在家工作，因此對香港的經濟影響並不明顯。他認為現階段不必過於擔心，直言研究報告中預計的損失數字「或有誇大」，因人類經濟活動的調整可有效減低環境變化的影響。

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