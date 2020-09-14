東方表行擬溢價53%回購及註銷股份　股價曾飆逾38%

該公司提出有條件現金要約，按每股3元回購及註銷最多8,300萬股股份，佔公司已發行股本約14.55%，倘要約獲全面接納，要約代價2.49億元將以現金支付，並以集團內部資源撥付。

要約價3元，較停牌前作價溢價53.85%。

於要約完成後，集團之業務及管理將維持不變，而公司將維持在聯交所上市。集團無意因要約而對其業務作出重大調整，並將繼續僱用集團之僱員，且不會重新調配集團之重要固定資產。

公司認為，要約讓股東有機會以較近期市價溢價之價格變現其於公司之部分投資，或透過保留股權增加其所佔公司股權比例並參與集團之未來發展，且要約(倘完成)將有助提升每股股份資產淨值，因而使全體股東受惠。

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