信義能源折讓8%配股予國壽及Hillhouse Capital
2020年09月14日 07:29
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信義能源(03868)公布，計劃配售合共3.5752億股予中國人壽及Hillhouse Capital，佔擴大後股本5.03%，每股配售價2.5港元，較前收市價折讓8.09%，集資8.932億元，擬用作一般營運資金。公司有60日禁售承諾。
Hillhouse Capital為一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，主要從事投資管
理。
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