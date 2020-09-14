同仁堂國藥3名高管共增持16.2萬股

增持股份後，丁持有公司共41萬股股份，佔公司已發行股份約0.049%；張持有公司共10萬股股份，佔公司已發行股份約0.012%；林持有公司共29萬股股份，佔公司已發行股份約0.035%。

緊接於增持股份後及於本公告日期，公司就已發行股份維持充足公眾持股量。

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