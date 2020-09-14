同仁堂國藥3名高管共增持16.2萬股
2020年09月14日 07:29
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同仁堂國藥(03613)公布，獲董事會主席兼執行董事丁永玲、首席執行官兼執行董事張煥平，以及首席運營官兼執行董事林曼告知增持股份，於2020年9月8日至11日期間，丁於市場上增持共4.2萬股公司股份，總代價約35.5萬港元，平均價格約每股8.45元，張於市場上增持共10萬股股份，總代價約83.4萬港元，平均價格約每股8.34元，以及林於市場上增持2萬股股份，總代價約17.08萬元，平均價格約每股8.54元。
增持股份後，丁持有公司共41萬股股份，佔公司已發行股份約0.049%；張持有公司共10萬股股份，佔公司已發行股份約0.012%；林持有公司共29萬股股份，佔公司已發行股份約0.035%。
緊接於增持股份後及於本公告日期，公司就已發行股份維持充足公眾持股量。
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