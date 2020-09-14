【專家點評】黃紹基：零售業苦撐　須主動求變

剛公布的7月零售銷貨總值按年跌幅看似收窄，但若與社會發生動盪前相比，整個零售規模萎縮逾三分一。儘管政府月內將會推出第3輪的防疫抗疫支援，但已經支撐逾一年的香港零售業猶如強弩之末，重整是必然和必須的。

7月的零售總值為265億元，同比下跌23.1%，但卻僅及2018年7月的389億元六成八；從過去6個月零遊客下的零售表現看，這基本上是本地消費規模；由前幾年的月銷售逾400億元一直下跌至今，行業難以維持原來規模。當中，重災區珠寶首飾、鐘錶及名貴禮品今年7月銷售總值25.46億元，僅是前年7月的72.53億元三分一！

防疫抗疫基金連同《施政報告》推出逾二千億元支援，的確可以幫助受重創的企業「再坐一會」。但零售業經營最大成本為租金和存貨，然後才到薪酬開支；但商舖業主也出來「呻窮」，謂無法再提供租務優惠，那首當其衝自然是縮減分店了。

同樣受疫情重創的國際零售品牌，已相繼啟動重組，在本地出現的首先是一些著名品牌全面退出香港市場。一是「不一定」需要實體店的，就如最近宣布永久關閉實體零售商店的微軟，軟件本來就不太需要門市，在經濟走下坡的環境下，借勢調整經營模式提高收益的會陸續有來。

二是因香港市場規模縮減而調整。香港經營成本高，尤其是舖租，個別已經躍升為全球最昂貴。國際品牌過去是希望利用香港的國際旅遊商貿中心設立旗艦店，但過去幾年，顯示香港社會過度容易受政治爭拗影響。而內地是疫後首先恢復的市場，相比於香港面對的顧客群，改變市場結構是必然的，最近已經相繼有美國、英國、南韓等國品牌退出本地市場。

至於香港本地的消費品牌，儘管不會退出本地市場，但會透過調整將有限的資源花在刀口上。既然商舖業主不減租，政府也表示不會幫商界交租，那就只能減舖；因此，傳統商業區的空置舖、大舖換細舖、長租變短期散貨點的，在陸續增加。

縮小規模自然帶來人員規模的裁減。幸好，不少零售行業都實行與銷售掛鈎的佣金制，加上政府的保就業津貼，大規模裁員暫時未見，但逐步利用創新科技去降低經營開支是大趨勢。

就業人口收入減少的不良循環就是消費意欲減弱、購買力下降，直接打擊零售行業中的非民生用品行業，尤其帶季節性的時款商品。說來也是真的，社交令下應酬活動減少，誰又要裝扮呢？加上經濟前景不明朗，市民消費信心更疲弱。

不少意見認爲零售業市道難以恢復到疫前，短中期這是肯定的。經過疫情，大家的生活也趨向簡單自然化。消費規模縮減，製造生產行業也受到影響，連鎖性影響已經出現，要恢復原狀，是需要較長的時間，更何況，疫情仍然未受控。所以，相信全球現時有同一願望，就是：疫情受控、疫苗出現、復甦經濟。

隨着普及檢測計劃的推行，政府應該順勢利用數碼科技為基礎，推出健康碼，然後逐步與鄰近疫情已經受控的地區建立「旅遊氣泡」，有控制地逐步恢復旅遊業。否則，單靠本地基本消費力無法支撐消費零售行業，更何況現時猶如一池死水的旅遊業呢！

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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