字節跳動拒絕微軟收購TikTok美國業務　甲骨文成唯一潛在買家

美國電腦公司微軟周日(13日)發聲明，稱已被TikTok母公司字節跳動拒絕收購TikTok在美國的業務。目前，另一美國科企甲骨文(Oracle)成為唯一一間已知的TikTok美國業務潛在買家。

微軟在聲明中稱：「字節跳動今天告訴我們，他們不會把TikTok的美國業務賣給我們。我們有信心我們的建議書對TikTok用戶有好處，亦同時可以保障國家安全。為達到此目的，我們作出了重大轉變，以確保服務符合安全、私隱、網上安全的最高標準，亦能打擊假資訊。我們在8月的聲明中清楚表明這些原則。我們期待該服務(TikTok)在這些重要的領域會如何演進。」

就外界所知，甲骨文成為了目前唯一的TikTok美國業務潛在買家，字節跳動與甲骨文均未作出回應。

消息透露，最近幾天甲骨文洽購TikTok美國業務的談判加緊，或於未來幾天作出決定，有關交易或不是以直接出售的形式進行。有傳字節跳動已經決定，在出售或剝離資產時，將不會出售或轉讓該視頻共享應用程式背後的演算法。據悉，TikTok美國業務的早期估值約為250億美元，但那是在中國頒布新法規限制科技出口之前，而且條款可能已經改變。

特朗普下令TikTok出售美國業務，否則會將其封殺，有關的限期至今有3個版本，第1個是他多次公開強調的本月15日，另外2個是根據其上月簽發的行政命令而定，分別是本月20日(禁止美企與字節跳動交易)及11月12日(買賣交易完成限期)。

暫未知TikTok將遵守哪個限期，知情人士指交易談判各方目前專注本月20日前達成初步協議，之後12月前完成交易，但這需要同時取得中美政府支持。

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