【市前重點睇】道指期貨升逾百點　油價偏軟

●美匯指數企93.27，離岸人民幣(CNH)高見6.8328，港匯見7.7504，美元兌日圓處106.15，歐元見1.184，英鎊報1.2803。金價企1,942美元。布油跌至39.78美元，紐油報37.4美元。道指期貨升逾百點。

●美國8月通脹0.4%，略高於預期。

●美國10年期國債孳息率跌1.14點子，報0.6658厘。

●港股ADR指數上周五收報24,374點，跌129點或0.53%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,332點，跌122點，低水171點，成交19,896張。

●紐約10月期油上周五收報每桶37.33美元，升3美仙或0.08%，但全周計累跌6.1%，連續兩周錄得跌幅。

●紐約12月期金上周五收報每安士1,947.9美元，跌16.4美元或0.8%，全周累升0.7%。

●歐洲央行行長拉加德表示，歐元升值削弱刺激政策效果。

●字節跳動拒絕微軟收購TikTok美國業務，甲骨文成唯一潛在買家。

●內地8個月實際使用外資6,197億元人民幣，按年增2.6%。

●中國對螞蟻集團等涉足廣泛的大型企業帝國收緊監管規定並施加資本要求，新規將要求在至少兩個金融領域開展業務的非金融企業、即被指定為「金融控股公司」的機構獲得許可證，實繳資本不低於50億元人民幣。

●中概股接二連三，中通快遞及再鼎醫藥成功闖關。

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