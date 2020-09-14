【專家點評】古勝：中華煤氣整固完　就快開車？

上周恒指不斷下試24,200點的支持位，最終都守得住，上周五仲錄得189點升幅，收報24,503點，不過成交額再收縮至960億元。市場仍然觀望，今周大家都係睇實24,200點呢個重要支持，只要唔跌穿，後市就有望回升。

近日市場流傳資金從新經濟股套現，流入舊經濟股。雖然老古相信強者恒強的道理，不過新經濟股確實獲利甚豐，有資金選擇埋單計數亦不為過，有機會抖一抖氣整固再出發。

走勢方面，煤氣上周三(9日)更升2.5%收報11.46元，一舉凸破4月至今的降軌，同時10天線升穿20天線，技術面逐步向好。進取者可於50天線11.3元小注入市，短線阻力位12元，中線阻力13元，向下跌穿10.6元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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