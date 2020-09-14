歌禮製藥附屬向美FDA遞交研究性新藥申請
2020年09月14日 08:30
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歌禮製藥－B(01672)公布，全資附屬公司甘萊製藥已向美國FDA遞交非酒精性脂肪性肝炎(NASH)候選藥物ASC42的研究性新藥(IND)申請。
ASC42是一種由甘萊製藥內部研發的法尼醇X受體(FXR)激動劑。在兩個NASH動物模型中，ASC42表現出對肝脂肪變性、炎症和纖維化的顯著改善。
公司通過甘萊在其NASH管線中還有兩個處於臨床階段的候選藥物，分別為ASC40和ASC41。ASC42可單獨使用或與ASC40或ASC41聯合使用。
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