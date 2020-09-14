傳新一批iBond將於9月29日發售　保證回報1厘

政府於今年度財政預算案中宣布重推通脹掛鈎債券(iBond)，及繼續發行銀色債券，兩者總計發行額將不少於130億港元。消息指出，當局擬最快下周舉行記者會，於9月29日起公開發售iBond，而是次的銷售期有機會長達14日，至10月中截止，保證回報1厘，但最終安排仍以公布為準。

值得留意的是，港府自2011年起，連續6年推出iBond，惟自2017年起暫停。據悉，新一批iBond與過往發行的條款相若，每手1萬元，每半年派息1次，年期為3年；派息跟本地通脹率掛鈎，並設有保證利率。

過往ibond每年發行規模為100億元，並設有保證回報1厘。iBond過去被喻為「穩賺」投資產品，過去6批的iBond息率是按香港通脹水平釐定，回報約2厘。

最後一批iBond 6總認購人數只有約50萬人，較前一批減少近15%；總認購金額亦銳減約37%，只有約227億元。

銀色債券方面，金管局容許65歲或以上人士申請，往年提供3厘的保證年利率，消息透露，今批iBond亦不排除研究調整固定息率水平等各種考慮，但會平衡中長期通脹走勢，及零息環境下小市民合理投資回報等因素，惟目前仍在評估中，尚未有定案。

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