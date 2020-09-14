【專家點評】潘梓生：金價千九關不容有失

自金價在8月大幅回落後，走勢愈趨窄幅，價格在1,900至2,000美元之間整固。上周金價整固區間再度收窄至1,900至1,970美元，且大部分時間處於1,920至1,950美元之間，相信本周金價將有新的趨勢。受惠於中央銀行大幅印鈔，大部分投資者對金市仍然看好，不過從整體市場趨勢來看，金價整固過後可能需要向下再度調整。

首先，美元弱勢大致完結，除了歐洲央行議息稍微支持歐元外，其他非美貨幣已轉為弱勢。美股出現大幅回調，也令避險資金回流美國，令美元繼續受到支持，將令金市受壓。其次，近期貴金屬價格與風險市場走勢關係性甚高，現時美股已進入調整期，相信貴金屬價格也會因此受壓。

金價後市走勢有兩大關鍵，若美元指數成功突破94，將確定美元將入反彈浪，後市有機會回升至95至96水平，屆時有望觸發貴金屬價格出現明顯跌浪。二是由於金價已失守中期上升軌，若後失守1,900美元的重要支持，幾可確定金價將進入較長調整浪，下方目標可調整至1,820至1,850美元。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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