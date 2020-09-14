亞洲股市：日股漲逾百點 韓澳股向好

亞洲主要股市普遍上升，日本日經225指數高開24點或0.1%，報23,431點，其後升幅擴大至163點或0.7%，報23,569點。

南韓首爾綜合指數高開21點或0.9%，報2,418點，最新升24點或1%，報2,421點。

澳股先跌後回升，最新升41點或0.6%，報6,080點。

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