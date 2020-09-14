【專家點評】沈振盈：待美股喘定　恒指可回升

受美國股市拖累，過去一周港股持續走軟，恒指反覆回試24,200點。還幸此重要的支持位能夠守得住，未有出現更顯著的跌勢。當然，港股要重拾升勢，就一定要等美股跌勢喘定才可以。至於港股何時會出現突破性的上升，相信時間亦不遠矣！

除了首先要等美股跌勢喘定外，還要配合一些利好的消息推動。潛在的利好消息包括：香港全面通關、疫苗正式面世、以及經濟復甦的憧憬。當然，內地經濟的復甦情況，及內地何時推出刺激經濟政策，都是對港股有舉足輕重的影響。現時港股最大市值的股份，皆是以中國經濟為主。故此，港股亦有望藉內地復甦而出現顯著的升幅。

從玄學的角度分析，「白露」之後踏入「乙酉」月，對股市較上月有利。故此，雖然上周美股持續跌勢，但港股走勢穩定，守住24,200點的關鍵支持位，相信本周有望出現反彈。由現在至月尾，有望持續做好，升回高位結算。至於本周的日子，周初仍然繼續反覆，但只是餘震而已，不用過分擔心。

本周每日的股市走勢預測：

周一(庚申日)：天干地支皆屬金，全金之局，反覆上落。

周二(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，走勢偏軟。

周三(壬戌日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，市況回升。

周四(癸亥日)：天干地支皆屬水，全水之局，反覆上落。

周五(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，先升後回。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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