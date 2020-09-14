人行逆回購800億人民幣

中國人民銀行進行800億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有1,000億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。

本周人行於公開市場共有6,200億元逆回購和2,000億元中期借貸便利(MLF)到期。其中，周一至周五(14至18日)逆回購到期規模分別為1,000億、1,700億、1,200億、1,400億及900億元；周四還有2,000億元MLF到期。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020