人行逆回購800億人民幣
2020年09月14日 09:02
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（中新社圖片）
中國人民銀行進行800億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有1,000億元逆回購到期，當日實現淨回籠200億元。
本周人行於公開市場共有6,200億元逆回購和2,000億元中期借貸便利(MLF)到期。其中，周一至周五(14至18日)逆回購到期規模分別為1,000億、1,700億、1,200億、1,400億及900億元；周四還有2,000億元MLF到期。
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