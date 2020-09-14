傳軟銀高層重新討論私有化　惟內部存分歧

外媒引述消息報道，市值逾1,150億美元(約8,970億港元)的日本軟銀集團高層正重新討論私有化一事，目前仍在初步階段，有機會不會促成有關交易。

此前，市傳軟銀擬最快日內宣布，與美國晶片商英偉達(Nvidia)達成協議，以逾400億美元(約3,120億港元)向後者出售其持有的英國晶片設計公司Arm Holdings股權，可能成為晶片業歷來最大併購交易。

報道指出，軟銀在進行一連串大規模的資產處置後，尋求重新界定公司策略，因此也恢復對私有化的討論。然而高層對私有化集團一事存在分歧，當中尤以較為資深的高層表示反對。

軟銀創辦人孫正義過往曾多次考慮將集團退市。分析預期，如軟銀最終退市成功，將對東京股市帶來沉重打擊，因該股在日經225指數中的權重排名第二，亦是日本企業中，與美國硅谷巨頭最接近的企業。

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