【港股開市】美團漲逾2%　手機設備股做好

道指期貨升逾200點，港股開市向好。恒生指數升65點，報24,569點；國企指數高開22點，報9,775點；科技指數升57點，報7,235點。

ATMX四大科網股全線做好，美團點評升2.1%跑贏。騰訊升1%報521.5港元；小米集團升0.8%報23.45元；阿里巴巴高開0.3%報266.8元。

舜宇光學8月手機鏡頭出貨增長勝同業，股價漲1.5%報120.1元，是表現最佳藍籌。其他手機設備股都靠穩，瑞聲科技及比亞迪電子升1%；丘鈦科技及中興通訊升0.2%。

其他重磅藍籌普遍窄幅上落，友邦保險升1.3%撐市；香港交易所升0.4%；中國移動升0.1%；中國平安偏軟；滙豐控股及建設銀行跌0.3%；工商銀行跌0.5%。

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