A股快報：三大指數穩升 地產及酒有支持
2020年09月14日 09:26
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內地股市揚升，滬綜指高開15點或0.48%，報3,275點；深成指高開81點或0.63%，至13,024點；創業板指數高開31點或1.24%，至2,568點。
板塊方面，地產、釀酒及飛機製造股齊漲0.7%，金融、石油及煤炭股同升0.2%；而船舶製造股則偏軟。
酒股中，洋河股份升1%。公司公布，在公司陶壇儲酒核心區新建的「第一壇」正式完工，可儲存綿柔原酒10萬升，價值6億元人民幣。五糧液升0.5%。公司亦正建設30萬噸的陶壇儲酒庫一期工程中。
風電板塊受捧，天能重工升停板，陽光電源高開9%。
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