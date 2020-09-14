港股格局：李偉傑料恒指於100天線徘徊
2020年09月14日 10:18
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，近期科技股稍作小休，但倘若板塊回氣後再上，則有望帶動港股重上兩萬五關。至於恒指上試25,700點與否，則視乎外圍有冇更利好消息，料支持位在24,500點，短期於100天線(24,600點附近)穿梭。
舜宇光學(02382)8月手機鏡頭出貨量按年增加22.3%，他認為數據表現理想，但因華為事件仍有不確定性，若股價升穿50天線(133元)宜先行獲利。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！