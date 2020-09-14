港股格局：李偉傑料恒指於100天線徘徊

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，近期科技股稍作小休，但倘若板塊回氣後再上，則有望帶動港股重上兩萬五關。至於恒指上試25,700點與否，則視乎外圍有冇更利好消息，料支持位在24,500點，短期於100天線(24,600點附近)穿梭。

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