異動板塊：金礦股做好 招金急升近一成
2020年09月14日 10:21
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（中新社圖片）
周一(14日)早段金礦股做好，招金礦業(01818)即市高位見9.3元；現報9.25元，升9.4%，成交已逾1.2億元。
此外，紫金礦業(02899)現升5%，報5.7元；山東黃金(01787)升3%，報21.3元。(金礦股板塊追蹤：https://bit.ly/2Zw5pnV )
亞洲時段現金即市報每安士1,949.69美元，升9.33美元或0.48%。
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