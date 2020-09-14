【拒絕美企？】傳字節跳動未擬售TikTok美國業務予甲骨文

字節跳動繼拒絕出售TikTok美國分公司予微軟後，市場有指甲骨文將成為TikTok在美國的「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份，但強調是項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。

內媒報道，字節跳動也不會將TikTok美國分公司出售給甲骨文，又指字節跳動已決定在出售或剝離資產時，將不會出售或轉讓該視頻共享應用程序背後的演算法。

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