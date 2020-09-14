港股格局：陳政深料逐步上試兩萬五關

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，恒指近日回落至24,200點附近有支持，但要向上突破，還要觀察能否企穩100天線(約24,666點)，以及外圍方面，美國科技股能否持續做好，以及美國聯儲局本周議息後的利率前瞻指引。

他指出，倘若科技股逐步回穩，恒指有機會上試兩萬五水平，亦即50天線附近阻力。

至於周一早間跑出的手機設備股，主要受惠蘋果公司(Apple Inc.)即將舉行產品發布會，以及舜宇8月出貨量數據理想所帶動，但他認為瑞聲股價在50港元以下(周一高位48.1元)有重重阻力，要博反彈也宜揀選近日走勢較佳的舜宇。

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