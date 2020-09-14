中國經濟：深圳推10措施支持龍頭企業「做大做強做優」

深圳市發改委近日發布《關於支持頭部企業發揮帶動作用促進重點產業鏈高質量發展的實施方案》，進一步促進深圳產業鏈頭部企業做大做強做優，發揮其對產業高質量發展的核心引擎功能和輻射帶動作用。

該方案將從4個方面推出10條措施，從聚集企業資源要素、支持企業研發創新、強化企業集群優勢等方面，助力頭部企業提升產業鏈帶動能力、研發創新能力、市場主導能力。

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