中信証券：金融控股監管落地助金融系統穩定性

中信証券研報稱，中國國務院發文明確金融控股公司認定標準並授權央行監督管理，同日中國人民銀行《試行辦法》正式落地。

國務院層面主導下的金融控股監管文件落地，順應企業運行金融業務創新格局，有助促進金融控股公司理性擴張，並降低金融領域風險隱藏及風險傳染，增加金融系統穩定性，該行預期，下階段部分企業或需要面臨組織架構調整，而大型互聯網金融平台宏觀審慎監管將穩步推進。

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