【全球攬炒】英國石油警告：石油需求增長時代已完

英國石油公司(BP)表示，石油需求的持續增長已經結束，更預計石油消費可能永遠不會回到新冠肺炎爆發前的水平。

外媒報道，該公司認為，即使是在最樂觀的情境下，預計隨着能源轉型讓世界逐步遠離化石燃料，未來20年的需求不會比「基本持平」的情況更好。

BP為第一家預計石油需求增長時代結束的主要超級石油公司，行政總裁Bernard Looney在8月表示，他將在未來10年將石油和天然氣產量減少40%，同時每年花費多達50億美元建設全球最大的可再生能源業務之一。此舉乃由於他懷疑受疫情大流行、更嚴格的政府政策和消費者行為改變影響，石油消費可能已經達到峰值。

BP能源展望顯示，到2050年消費量將下降50%或以上，在一切不變的情況下，需求將復甦，但在接下來的20年中，持平於每天接近1億桶的水平。

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