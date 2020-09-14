中國經濟：中金料十一長假實際出行量或遜預期

內地媒體引述投行中金展望十一長假期市道，該行認為近期國內主要景點的搜索指數已基本接近去年同期水平，居民出行意願明顯回升。本次十一長假期加上中秋節，法定休假日較往年同期多1天。但受到景區客流最大承載量50%的限制、部分中小學以及高等院校建議學生小長假期間不出省等因素影響，預計十一長假期實際出行將低於市場預期。

中金又指出，中國人民銀行發布8月金融數據顯示，人民幣實體信貸和社融新增均超市場預期，顯示居民生活逐步回歸正常，製造業和基建類項目或新增較多，貸款中長期化明顯，但也有地產市場走熱影響。

該行展望，在當前房地產市場火爆的情況下，金融數據超預期，可能導致貨幣政策繼續保持流動性中性偏緊狀態，但考慮到近期關於地產全口徑融資的監管措施也在加強，年內貨幣政策全面進一步收緊的概率不大。

股市方面，中金指上周A股市場表現低迷，各板塊均出現不同程度回調，投資者風險偏好有所下降，具體體現在市值等博弈類因子表現較差，而估值等基本面因子相對佔優。綜合指數走勢結構特徵、宏觀及風格因子表現等因素，認為A股短期調整仍有可能延續，但空間或有限，低風險偏好投資者可靜待市場企穩後右側布局，高風險偏好投資者可左側逢低逐步提升倉位，風格方面短期價值或佔優，中期均衡配置成長和價值。

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