傳三星擊敗台積電　奪高通逾65億元生產晶片訂單

南韓傳媒引述消息報道，三星電子擊敗台積電，奪得美國晶片商高通(Qualcomm)生產下一代5G高端智能手機移動應用處理器的訂單，訂單價值約為8.42億美元(約65.67億港元)。

高通將於今年12月底推出的5G旗艦級處理器驍龍875(Snapdragon 875)，預期將獲三星、小米及Oppo等智能手機所採用。

據了解，是次為三星首次獲得高通旗艦晶片訂單，而三星已開始利用極紫外光(EUV)設備，在南韓的代工產線量產驍龍875。

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