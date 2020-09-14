【全球攬炒】研究料今年全球國際旅行需求減逾半

英國一項研究顯示，各國旅遊業受新冠疫情重創，今年全球國際旅行需求預計減少57%。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)表示，各國為遏制新冠病毒爆發而採取的邊境控制和隔離措施，民眾減少旅遊和出國，預期出國旅行需求最早要到2024年才有望恢復至疫情前的水平，國內旅行需求則有望2022年恢復至疫情前的水平。

全球各地區中，北美地區作為旅遊目的地所受打擊最大，預計遊客人次今年縮水70%。亞太地區影響亦甚為嚴重，料遊客下降57%，當中東北亞作為目的地的旅遊料將錄得61%降幅。

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